"Барселону" одержала скромную победу и продолжила погоню за "Реалом" и "Атлетико" в Примере (видео)

"Барселона" минимально обыграла "Алавес" в домашнем матче 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече каталонцы забили на 61-й минуте. Его автором стал польский форвард Роберт Левандовски, который сейчас с 18 мячами возглавляет бомбардирскую гонку Примеры, опережая на три точных удара французского нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.

Обзор матча "Барселона" – "Алавес"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Барселона" с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сине-гранатовые" на три балла отстают от "Атлетико" и на четыре – от лидера чемпионата "Реала".

В свою очередь, "Алавес" (21 зачетный пункт) находится в зоне вылета, на 18-й строчке таблицы Ла Лиги.

В следующем туре "Барселона" 9 февраля на выезде сразится с "Севильей". В тот же день "Алавес" примет "Хетафе".

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