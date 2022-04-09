Бартулович – о событиях в Украине: Это не первая война в моей жизни

Бартулович – о событиях в Украине: Это не первая война в моей жизни

Ассистент Лавриненко едва сдерживал слезы.

Ассистент главного тренера "Ингульца" Младен Бартулович эмоционально высказался о войне, которую Россия развязала на территории Украины, а также поблагодарил президента УАФ Андрея Павелко.

"Это не первая война в моей жизни. Я, можно сказать, через такое проходил. Очень непростая ситуация. Помогаем как можем. Хочется сказать спасибо Андрею Васильевичу Павелко, который дает эту возможность и помогает людям. Это минимум, который мы можем сделать для этих людей", — сказал Бартулович в комментарии Футбол NEWS.

В детстве футболист переживал подобное еще в бывшей Югославии.

Напомним, что форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан продал на аукционе золотую медаль по победному Чемпионату мира U-20, чтобы выручить средства для защитников Украины — Нацгвардии, ВСУ и терробороны.

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