Баскетболистки сборной Мали жестко подрались между собой после матча ЧМ: момент попал на камеры

Скандальный инцидент произошел после поединка женского планетарного первенства по баскетболу между национальными командами Мали и Сербии. Африканки подрались прямо посреди интервью их соперницы.

Встреча завершилась поражением африканской сборной со счетом 68:81 . После завершения матча журналисты брали интервью у сербской баскетболистки Саши Чаджо, однако его неожиданно прервала драка между двумя игроками команды Мали.

В микст-зоне не на шутку сцепились Салимат Курума и Комити Элизабет Дабу. Первая несколько раз сильно ударила партнершу по команде. Разнимать участниц потасовки взялись другие баскетболистки и члены тренерского штаба африканской сборной. Причина конфликта остается неизвестной.

Поражение от сербок стало для команды Мали четвертым подряд на ЧМ-2022. За тур до завершения группового этапа африканки потеряли шансы на выход в плей-офф.

Международная федерация баскетбола (FIBA) уже отреагировала на скандальный инцидент после матча. Там было начато расследование, по итогам которого будет определено наказание для африканской команды.

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