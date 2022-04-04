Баскетболисты сербского клуба позорно проигнорировали акцию в поддержку Украины, их освистали фанаты

Игроки "Црвени Звезды" отказались взять в руки украинский флаг с надписью "Остановите войну".

Мерзким поступком отличились баскетболиты сербского клуба "Црвена Звезда" перед матчем Евролиги против литовского "Жальгириса".

Литовский клуб решил поддержать Украину, которая борется против российских оккупантов, и развернул перед зрителями большой баннер с украинским флагом и надписью "Stop war" ("Остановите войну").

Однако игроки серской команды отказались прикасаться к этому холсту и демонстративно спрятали руки за спины. В ответ на это литовские болельщики громко освистали сербских баскетболистов.

Crvena Zvezda start five did not hold the "stop the war" banner в Ukraine's цветов и got booed before the game vs Zalgiris in Lithuania pic.twitter.com/lmkcMyV59h — Eurohoops (@Eurohoopsnet) 3 апреля 2022

После игры один из игроков сербского клуба признался, что команде запретили участвовать в акции в поддержку Украины. А главный тренер "Црвены Звезды" сказал, что это было не его решение бойкотировать эту акцию.

В свою очередь, литовские болельщики в течение матча поддерживали Украину. На трибунах в Каунасе, где собралось около 10 тысяч зрителей, звучало "Слава Украине! Героям Слава!" Также фанаты "Жальгириса" пели "Fuck you, Serbia".

Сама игра завершилась победой литовского клуба со счётом 103:98.

Отметим, что "Жальгирис" уже не впервые выразил поддержку Украине во время войны с Россией. Ранее литовцы устраивали проукраинские акции перед поединками против греческого "Олимпиакоса" и испанской "Барселоны".

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