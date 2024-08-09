Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024.

С 27 июля по 11 августа пройдет мужской баскетбольный турнир Олимпийских игр 2024 года.

В нем принимают участие двенадцать национальных сборных, которые были разделены на три группы по четыре команды в каждой.

В плей-офф вышли топ-2 сборные каждого квартета, а также две лучшие команды, которые заняли третьи места.

Далее состоятся четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за "бронзу".

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024.

Баскетбольный турнир Олимпиады-2024: расписание и результаты матчей

Групповой этап

Группа А: Канада (6 очков), Австралия (4), Греция (4), Испания (4).

1-й тур, 27 июля

12:00. Австралия – Испания – 92:80

22:00. Греция – Канада – 79:86

2-й тур, 30 июля

12:00. Испания – Греция – 84:77

14:30. Канада – Австралия – 93:83

3-й тур, 2 августа

12:00. Австралия – Греция – 71:77

18:15. Канада – Испания – 88:85

Группа В: Германия (6 очков), Франция (5), Бразилия (4), Япония (3).

1-й тур, 27 июля

14:30. Германия – Япония – 97:77

18:15. Франция – Бразилия – 78:66

2-й тур, 30 июля

18:15. Япония – Франция – 90:94 (ОТ)

22:00. Бразилия – Германия – 73:86

3-й тур, 2 августа

12:00. Япония – Бразилия – 84:102

22:00. Франция – Германия – 71:85

Группа С: США (6 очков), Сербия (5), Южный Судан (4), Пуэрто-Рико (3).

1-й тур, 28 июля

12:00. Южный Судан – Пуэрто-Рико – 90:79

18:15. Сербия – США – 84:110

2-й тур, 31 июля

18:15. Пуэрто-Рико – Сербия – 66:107

22:00. США – Южный Судан – 103:86

3-й тур, 3 августа

18:15. Пуэрто-Рико – США – 83:104

22:00. Сербия – Южный Судан – 96:85

Четвертьфиналы

6 августа

12:00 Германия – Греция – 76:63

15:30 Сербия – Австралия – 95:90 (ОТ)

19:00 Франция – Канада – 82:73

22:30 Бразилия – США – 87:122

Полуфиналы

8 августа

18:30 Франция – Германия – 73:69

22:00 США – Сербия – 95:91

Матч за "бронзу"

10 августа

12:00 Германия – Сербия

Финал

10 августа

22:30 Франция – США

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