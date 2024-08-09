Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024.
С 27 июля по 11 августа пройдет мужской баскетбольный турнир Олимпийских игр 2024 года.
В нем принимают участие двенадцать национальных сборных, которые были разделены на три группы по четыре команды в каждой.
В плей-офф вышли топ-2 сборные каждого квартета, а также две лучшие команды, которые заняли третьи места.
Далее состоятся четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за "бронзу".
Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков мужского баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024.
Баскетбольный турнир Олимпиады-2024: расписание и результаты матчей
Групповой этап
Группа А: Канада (6 очков), Австралия (4), Греция (4), Испания (4).
1-й тур, 27 июля
12:00. Австралия – Испания – 92:80
22:00. Греция – Канада – 79:86
2-й тур, 30 июля
12:00. Испания – Греция – 84:77
14:30. Канада – Австралия – 93:83
3-й тур, 2 августа
12:00. Австралия – Греция – 71:77
18:15. Канада – Испания – 88:85
Группа В: Германия (6 очков), Франция (5), Бразилия (4), Япония (3).
1-й тур, 27 июля
14:30. Германия – Япония – 97:77
18:15. Франция – Бразилия – 78:66
2-й тур, 30 июля
18:15. Япония – Франция – 90:94 (ОТ)
22:00. Бразилия – Германия – 73:86
3-й тур, 2 августа
12:00. Япония – Бразилия – 84:102
22:00. Франция – Германия – 71:85
Группа С: США (6 очков), Сербия (5), Южный Судан (4), Пуэрто-Рико (3).
1-й тур, 28 июля
12:00. Южный Судан – Пуэрто-Рико – 90:79
18:15. Сербия – США – 84:110
2-й тур, 31 июля
18:15. Пуэрто-Рико – Сербия – 66:107
22:00. США – Южный Судан – 103:86
3-й тур, 3 августа
18:15. Пуэрто-Рико – США – 83:104
22:00. Сербия – Южный Судан – 96:85
Четвертьфиналы
6 августа
12:00 Германия – Греция – 76:63
15:30 Сербия – Австралия – 95:90 (ОТ)
19:00 Франция – Канада – 82:73
22:30 Бразилия – США – 87:122
Полуфиналы
8 августа
18:30 Франция – Германия – 73:69
22:00 США – Сербия – 95:91
Матч за "бронзу"
10 августа
12:00 Германия – Сербия
Финал
10 августа
22:30 Франция – США
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