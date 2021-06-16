Баталии после Евро-2020: стало известно, где сборная Украины примет Боснию и Герцеговину и Болгарию

Исполнительный комитет УАФ определил места проведения домашних матчей "сине-желтых".

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил места проведения двух домашних поединков сборной Украины.

Поединок 8-го тура отборочного цикла ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября 2021 года во Львове на стадионе "Арена Львов".

В свою очередь, товарищеский матч сборных Украины - Болгария состоится 11 ноября 2021 года в Одессе на стадионе "Черноморец".

Ранее стало известно, что поединок 5-го тура квалификации ЧМ-2022 Украина - Франция, намеченный на 4 сентября 2021 года, примет столичный НСК "Олимпийский".

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