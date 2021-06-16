Баталии после Евро-2020: стало известно, где сборная Украины примет Боснию и Герцеговину и Болгарию

Исполнительный комитет УАФ определил места проведения домашних матчей "сине-желтых".
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил места проведения двух домашних поединков сборной Украины.
Поединок 8-го тура отборочного цикла ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября 2021 года во Львове на стадионе "Арена Львов".
В свою очередь, товарищеский матч сборных Украины - Болгария состоится 11 ноября 2021 года в Одессе на стадионе "Черноморец".
Ранее стало известно, что поединок 5-го тура квалификации ЧМ-2022 Украина - Франция, намеченный на 4 сентября 2021 года, примет столичный НСК "Олимпийский".
- Сборная Украины начала отбор ЧМ-2022 выездной ничьей против французов (1:1), после чего дома упустила победу над финнами (1:1). В поединке 3-го тура квалификации на мундиаль "сине-желтые" сенсационно потеряли очки с Казахстаном (1:1).
- Сейчас команда Андрея Шевченко выступает на Евро-2020. В первом туре украинская команда потерпела поражение от Нидерландов (2:3), а 17 июня проведет второй поединок на турнире против Северной Македонии.