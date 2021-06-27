"Батя - мозг, машина": Ломаченко поблагодарил в соцсети после победы над Накатани

"Батя - мозг, машина": Ломаченко поблагодарил в соцсети после победы над Накатани

Также Василий назвал ориентировочную дату боя с Лопесом.

Украинский боксер Василий Ломаченко обратился к болельщикам после своей победы над японцем Масайоши Накатани.

ЛОМАЧЕНКО - НАКАТАНИ: ВИДЕО НОКАУТА

33-летний спортсмен опубликовал видео в Instagram, где поблагодарил всех за поддержку и заявил, что поединок-реванш с американцем Теофимо Лопесом, вероятно, состоится в декабре этого года.

"Хочу сказать огромное спасибо Богу за то, что дал мне шанс вернуться, вернуться так красиво. Огромное спасибо моей команде. Бате моему спасибо, он, конечно, мозг, машина. Психологу Борисовичу, менеджеру Эгису Климасу. Спасибо спарринг-партнерам. Дома мне Денис помогал, приезжал из Кривого Рога.

Спасибо всем, со мной все хорошо. Как вы уже слышали, реванш с Лопесом все ближе и ближе. Скорее всего это будет декабрь", - сказал Ломаченко.

Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде. После боя Александр Усик видеозвонком поздравил Василия с феерической победой. В соцсетях Ломаченко попал под шквал критики из-за появления в ринге без украинского флага.

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33-летний Ломаченко одержал 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.

32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).

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