Бавария — Арсенал: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов

"Бавария" — "Арсенал" / © Associated Press

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В среду, 21 октября, мюнхенская "Бавария" и лондонский "Арсенал" встретятся в матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Поединок между чемпионами Германии и Англии состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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После двух туров "Бавария" (4 очка) занимает десятое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов: подопечные Венсана Компани разгромили норвежский "Буде-Глимт" (5:0) и сыграли вничью с норвежским "Викингом" (3:3).

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"Арсенал" (6 баллов) находится на седьмой позиции: "канониры" обыграли итальянский "Наполи" (1:0) и разбили французский "Лилль" (3:0).

Прогноз букмекеров на матч Бавария — Арсенал

Букмекеры считают фаворитом грядущего матча "Баварию". На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 2,01. Ничья — 3,88. Выигрыш подопечных Микеля Артеты — 3,29.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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