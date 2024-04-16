Бавария – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 17 апреля, мюнхенская "Бавария" будет принимать лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между этими командами "Арсенал" с Зинченко избежал поражения от "Баварии". Матч в Лондоне завершился со счетом 2:2.

Где смотреть матч Бавария – Арсенал

На территории Украины ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Арсеналом" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Бавария – Арсенал

По мнению букмекеров, незначительным фаворитом поединка является "Бавария". На победу мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 2,43. Ничья – 3,70. Выигрыш лондонцев – 2,92.

На успех в двухматчевом противостоянии также выше оцениваются шансы команды Томаса Тухеля. На выход немецкого гранда в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,78. На то, что до полуфинала турнира доберутся подопечные Микеля Артеты – 2,07.

Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов победитель пары "Арсенал" – "Бавария" сыграет с триумфатором противостояния "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити".

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

Барселона – ПСЖ: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Это стыд": игроки "Челси" чуть не подрались за право исполнить пенальти в матче с "Эвертоном" (видео)

Боруссия Дортмунд – Атлетико: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов