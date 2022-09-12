Бавария - Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов и какие ставки букмекеров

Во вторник, 13 сентября, мюнхенская "Бавария" примет "Барселону" в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Во вторник, 13 сентября , гранды европейского футбола мюнхенская "Бавария" и каталонская "Барселона" сойдутся в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Грандиозное противостояние, в котором звездный форвард "сине-гранатовых" Роберт Левандовски впервые сыграет против своего бывшего клуба, состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Бавария - Барселона

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV.

Прогнозы букмекеров на матч Бавария - Барселона

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение мюнхенцам. На победу "Баварии" коэффициент составляет 1,91. Ничья - 4,60. Победа "сине-гранатовых" оценивается коэффициентом 3,80.

В другом матче группы С миланский "Интер" на выезде сыграет против чешской "Виктории" Пльзень. Эта встреча также начнется 13 сентября, но в 19:45 по киевскому времени.

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 4 октября: "Интер" - "Барселона", "Бавария" - "Виктория" Пльзень.

Добавим, что в первом туре самого престижного еврокубка "Бавария" на выезде обыграла "Интер" (0:2), а "Барселона" дома разбила "Викторию" Пльзень (5:1).

Напомним, в прошлом сезоне "Бавария" и "Барселона" также встречались на групповом этапе Лиги чемпионов. Оба поединка завершились победами мюнхенского клуба с одинаковым счетом 3:0. Более того, в четвертьфинале ЛЧ сезона-2019/20 "Бавария" унизила "блаугранас" со счетом 8:2.

Читайте также:

Шахтер - Селтик: где смотреть матч Лиги чемпионов и какие ставки букмекеров

Один из матчей ближайшего тура Лиги чемпионов перенесен из-за смерти королевы Елизаветы II

Установил уникальный голевой рекорд: УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов (видео)