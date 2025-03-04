Бавария – Байер: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 5 марта, "Бавария" будет принимать "Байер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Бавария" заняла 12-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и попала в стыковые матчи, где прошла шотландский "Селтик" (2:1, 1:1).

"Байер" финишировал на шестой позиции в основной стадии самого престижного еврокубка и напрямую пробился в 1/8 финала.

Где смотреть матч Бавария – Байер

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Прогнозы букмекеров на матч Бавария – Байер

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Баварию". На победу подопечных Венсана Компани можно поставить с коэффициентом 1,80. Ничья – 3,95. Выигрыш "фармацевтов" – 4,35.

В двухматчевой дуэли аналитики тоже отдают предпочтение мюнхенцам. На выход "Рекордмастера" в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,58. Проход команды Хаби Алонсо в следующий раунд – 2,37.

Ответный матч между "Байером" и "Баварией" состоится во вторник, 11 марта, в Леверкузене.

Победитель пары "Бавария" – "Байер" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между нидерландским "Фейеноордом" и миланским "Интером".

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