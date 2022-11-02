"Бавария" без поражения завершила группу Лиги чемпионов, яркая победа не спасла "Барселону" от вылета в ЛЕ

Во вторник, 1 ноября, в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 "Бавария" принимала "Интер", а "Барселона" на выезде встречалась с "Викторией" Пльзень.

Мюнхенская "Бавария" победила миланский "Интер" в домашнем матче 6-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счётом 2:0.

Счет матча открыл на 32-й минуте Бенжамен Павар. В середине второго тайма Эрик Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество хозяев поля. До конца матча "нерадзурри" так и не смогли навязать борьбу сопернику.

В другом поединке группы C "Барселона", досрочно вылетевшей из Лиги чемпионов, победила на выезде "Викторию" Пльзень — 2:4 .

Первый гол в матче был забит на 6-й минуте – каталонцев вывел вперед Маркос Алонсо Мендоса. В конце первого тайма Ферран Торрес удвоил преимущество своей команды.

В начале второго тайма "Виктория" сократила отставание благодаря реализованному пенальти Томаша Хоры. Через три минуты Торрес отметился дублем, на что Хори ответил еще одним голом.

Точку в поединке забитым голом поставил Пабло Торре на 75-й минуте.

После шести туров лидирует в группе "Бавария" (18 баллов). У "Интера" десять очков и завершил групповой этап на втором месте. "Барселона" набрала семь баллов и осталась на третьем месте. "Виктория" в течение шести матчей так и не смогла набрать ни одного балла.

Таким образом, "Бавария" и "Интер" пробились в плей-офф ЛЧ. "Барселона" вылетает в 1/16 Лиги Европы, а "Виктория" Пльзень завершила свой путь в еврокубках.

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