"Бавария" благодаря голам Кейна и Мюллера выиграла второй матч подряд на старте Бундеслиги (видео)

"Бавария" одержала победу над "Фрайбургом" в домашнем матче 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Венсана Компани открыли счет перед перерывом. На 38-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти.

Во втором тайме "Рекордмастер" закрепил свое преимущество. На 78-й минуте Томас Мюллер отличился голом после передачи Сержа Гнабри.

Перед финальным свистком, на 90+6-й минуте, гости могли отквитать один мяч, однако Лукас Гелер не реализовал пенальти.

Обзор матча "Бавария" – "Фрайбург"

Таким образом, "Бавария" одержала вторую победу подряд на старте Бундеслиги. Мюнхенцы с 6 очками разделяют лидерство вместе с "Хайденхаймом" и "Лейпцигом". "Фрайбург" находится на десятой строчке, имея в своем активе три балла.

В следующем туре, после международной паузы, "Баварию" 14 сентября у себя дома будет принимать новичок элитного дивизиона "Хольштайн Киль". В тот же день "Фрайбург" на своем поле встретится с "Бохумом".

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