"Бавария" деклассировала "Штутгарт" в Бундеслиге, Левандовски повторил невероятный рекорд легендарного немца (видео)

Мюнхенцы закрепили лидерство в турнирной таблице.

Мюнхенская "Бавария" в рамках матча-открытия 16-го тура Чемпионата Германии уничтожила на выезде "Штутгарт" со счетом 5:0 .

Первого гола в этой встрече пришлось ждать до 40 минут — именно тогда форвард гостей Серж Гнабри обводным ударом положил мяч точно в дальний угол ворот, выведя таким образом свой коллектив вперед.

Основные события в этой дуэли пришлись на вторую половину. На 53 минуте футболисты "Баварии" удвоили преимущество – Гнабри, убрав защитника, пробил точно по назначению, оформив дубль. На 69 минуте за дело взялся лучший бомбардир мюнхенцев – Роберт Левандовски. Поляк без проблем обыграл голкипера "Штутгарта" после передачи от Гнабри. После этого счет стал уже несколько неприличным – 3:0.

Не успели игроки "Штутгарта" расстроиться, как "Бавария" через три минуты в четвертый раз отличилась в сетке их ворот — Левандовски замкнул передачу с правого фланга от Гнабри, забив 18-й гол в Бундеслиге, повторив рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству голов за один календарный год (42).

Robert Lewandowski был эквивалентный Герд Мюллер в record для most Bundesliga результаты в один год (42) pic.twitter.com/Mlh5Ie64A5 – Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 14, 2021

Точка в этой игре была поставлена на 74 минуте – Гнабри оформил хет-трик, замкнув головой навес с фланга.

Вашему вниманию обзор этого матча.