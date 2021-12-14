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"Бавария" деклассировала "Штутгарт" в Бундеслиге, Левандовски повторил невероятный рекорд легендарного немца (видео)

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"Бавария" деклассировала "Штутгарт" в Бундеслиге, Левандовски повторил невероятный рекорд легендарного немца (видео)

ФК Бавария

Мюнхенцы закрепили лидерство в турнирной таблице.

Мюнхенская "Бавария" в рамках матча-открытия 16-го тура Чемпионата Германии уничтожила на выезде "Штутгарт" со счетом 5:0.

Первого гола в этой встрече пришлось ждать до 40 минут — именно тогда форвард гостей Серж Гнабри обводным ударом положил мяч точно в дальний угол ворот, выведя таким образом свой коллектив вперед.

Основные события в этой дуэли пришлись на вторую половину. На 53 минуте футболисты "Баварии" удвоили преимущество – Гнабри, убрав защитника, пробил точно по назначению, оформив дубль. На 69 минуте за дело взялся лучший бомбардир мюнхенцев – Роберт Левандовски. Поляк без проблем обыграл голкипера "Штутгарта" после передачи от Гнабри. После этого счет стал уже несколько неприличным – 3:0.

Не успели игроки "Штутгарта" расстроиться, как "Бавария" через три минуты в четвертый раз отличилась в сетке их ворот — Левандовски замкнул передачу с правого фланга от Гнабри, забив 18-й гол в Бундеслиге, повторив рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству голов за один календарный год (42).

Точка в этой игре была поставлена на 74 минуте – Гнабри оформил хет-трик, замкнув головой навес с фланга.

Вашему вниманию обзор этого матча.

  • После этой победы "Бавария" набрала 40 очков и продолжила лидировать во внутреннем первенстве. Преимущество над второй "Боруссией" Дортмунд составляет девять баллов, однако "шмели" свой поединок этого тура проведут 15 декабря;
  • "Штутгарт", в свою очередь, остался с 17 пунктами на 15 позиции.
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