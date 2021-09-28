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Бавария - Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Бавария - Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

ФК Динамо Киев

Чемпион Украины проведет свой второй поединок в нынешнем сезоне главного еврокубка.

В среду, 29 сентября, киевское "Динамо" сыграет с мюнхенской "Баварией" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Поединок состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Бавария - Динамо

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Бавария - Динамо

Безоговорочным фаворитом поединка является чемпион Германии. На победу мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 1.10. Ничья - 11.50. Победа чемпиона Украины - 25.00.

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