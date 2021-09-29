"Бавария" - "Динамо": команды назвали стартовые составы на суперматч Лиги чемпионов

Поединок в Мюнхене начнется в 22:00.

Киевское "Динамо" и мюнхенская "Бавария" определились со стартовыми составами на поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоится сегодня, 29 сентября, в Германии.

Бавария: Нойер - Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис - Киммих, Горетцка - Гнабри, Мюллер, Сане - Левандовски.

Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Чупо-Мотинг, Кюизонс, Забитцер, Сарр, Рока, Ньянзу, Мусиала, Станишич.

Динамо: Бущан - Тымчик, Забарный, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Андриевский, Де Пена - Гармаш.

Запасные: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Супряга, Кендзера, Антюх.

Игра на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Динамо" со всеми голами и лучшими моментами.

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В другом матче второго тура группы E в Лиссабоне сыграют "Бенфика" и "Барселона". Этот поединок также начнется 29 сентября в 22:00.

В первом туре Лиги чемпионов "Динамо" из-за VAR в Киеве упустило победу над "Бенфикой" , а "Бавария" на выезде разгромила "Барселону" .

, а "Бавария" на выезде . По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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