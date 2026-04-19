"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу и обновила рекорд
Мюнхенский клуб завоевал 35-й чемпионский титул в истории.
Мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом немецкой Бундеслиги сезона-2025/26.
В домашнем матче 30-го тура Бундеслиги подопечные Венсана Компани обыграли "Штутгарт" со счетом 4:2.
На 21-й минуте "швабы" открыли счет в игре благодаря точному удару Криса Фюриха.
Мюнхенцы ответили четырьмя голами, авторами которых стали Рафаэль Геррейро, Николас Джексон, Альфонсо Дэвис и Гарри Кейн.
В конце поединка "Штутгарт" сократил отставание — отличился Чема Андрес.
Обзор матча "Бавария" — "Штутгарт"
"Бавария" гарантировала себе чемпионство за четыре тура до конца. Мюнхенцы имеют 79 очков и на 15 баллов опережают идущую второй дортмундскую "Боруссию".
Для "Баварии" это 35-й чемпионский титул в истории. Мюнхенский клуб обновил свой абсолютный рекорд по этому показателю.
За последние 14 сезонов мюнхенцы 13 раз выигрывали чемпионство. Гегемонию "Рекордмейстера" сумел прервать лишь леверкузенский "Байер" в сезоне-2023/24, когда впервые в истории стал чемпионом Германии.
Ранее сообщалось, что "Бавария" перестреляла мадридский "Реал" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где посоревнуется с французским ПСЖ. Другую путевку в финал самого престижного еврокубка разыграют мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал".
Впереди "Баварию" и "Штутгарт" ждут полуфинальные матчи Кубка Германии: мюнхенцы 22 апреля встретятся с "Байером", а "швабы" днем позже сыграют с "Фрайбургом".