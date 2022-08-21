"Бавария" феерично поиздевалась над командой украинского футболиста-предателя и возглавила Бундеслигу

"Бохум" украинского защитника Ивана Ордеца, который только перед началом сезона воспользовался правилом ФИФА и перешел в немецкий клуб из московского "Динамо", потерпел сокрушительное поражение от "Баварии" - 0:7 .

В первом тайме гости отличились четырежды. Результативные удары в активе Лера Сане, Маттейса Де Лигта, Кингсли Комана и Садио Мане.

После перерыва "Бавария" добила соперника еще тремя мячами усилиями Мане, Сержа Гнабри и Кристиана Гамбоа, записавшего в свой пассив автогол.

Что касается Ордеца, то он вышел в стартовом составе "Бохума" и находился на поле во время всех голов "Баварии".

Ранее сообщалось, что Ордец развлекся на вечеринке в Москве, пока российские оккупанты обстреливают его родной край.

Таким образом, "Бавария" одержала третью победу на старте сезона Бундеслиги-2022/23 и вышла на первое место. Мюнхенцев преследуют "Боруссия" Менхенгладбах, "Унион" и "Майнц" (у всех трех - по 7 очков).

"Бохум" замыкает Бундеслигу, проиграв три стартовых матча сезона с общим счетом 3:12.

В следующем туре "Бавария" 27 августа дома примет "Боруссию" Менхенгладбах. "Бохум" днем раньше на выезде сыграет против "Фрайбурга".

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