"Бавария" и "Байер" не определили сильнейшего в центральном матче 5-го тура Бундеслиги (видео)

Мюнхенцы и леверкузенцы обменялись голами в первом тайме.

"Бавария" сыграла вничью с "Байером" в центральном матче 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 1:1 .

Оба гола в этом противостоянии были забиты в первом тайме. На 31-й минуте "фармацевтов" вывел вперед Роберт Андрих, который получил мяч от Гранита Джаки и из-за пределов штрафной пробил в левый угол.

На 39-й минуте мюнхенцы отыгрались – шикарным дальним ударом в правую "девятку" отличился Александар Павлович. Больше голов команды не забили.

Обзор матча "Бавария" – "Байер"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Бавария" с 13 очками сохранила лидерство в Бундеслиге. "Байер" идет на третьей позиции, уступая мюнхенскому клубу тремя баллами.

В следующем туре немецкого чемпионата команда Венсана Компани 6 октября на выезде сыграет с "Айнтрахтом", а подопечные Хаби Алонсо днем ранее примут "Хольштайн Киль".

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