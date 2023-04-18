Бавария – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Мюнхенцы попытаются совершить камбэк после разгромного поражения в первом поединке.

В среду, 19 апреля, немецкая "Бавария" примет английский "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Игра состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч между этими командами состоялся неделю назад в Манчестере. Коллектив Хосепа Гвардиолы на собственном поле разбил мюнхенцев со счетом 3:0 .

Победитель пары "Манчестер Сити" – "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сразится с сильнейшим в противостоянии между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

В первом матче "Королевский клуб" дома победил "пенсионеров" со счетом 2:0 . Ответный поединок команды сыграют во вторник, 18 апреля, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Текстовая онлайн трансляция игры доступна на нашем сайте.

Где смотреть матч Бавария – Манчестер Сити

На территории Украины ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Бавария – Манчестер Сити

В предстоящем поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение "горожанам". На победу команды Хосепа Гвардиолы принимаются ставки с коэффициентом 2,51. Ничья – 3,90. Выигрыш мюнхенцев – 2,88.

Бесспорным фаворитом двухматчевого противостояния после успеха в первой игре считается английский клуб. На выход "Манчестер Сити" в полуфинал турнира можно поставить с коэффициентом 1,03. Итоговый триумф "Баварии" станет огромной сенсацией – 18,00.

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