Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Бавария – Манчестер Сити: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
156
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бавария – Манчестер Сити: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж второго четвертьфинального поединка главного евротурнира между чемпионами Германии и Англии.

В среду, 19 апреля, "Бавария" дома сыграет с "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч команды провели неделю назад в Манчестере. Коллектив Хосепа Гвардиолы на собственном поле разбил мюнхенцев со счетом 3:0.

Победитель пары "Манчестер Сити" – "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сразится с сильнейшим в противостоянии между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного поединка между чемпионами Германии и Англии.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Лига чемпионов УЕФА
Дата публикации
Просмотры
156
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация