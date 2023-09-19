Бавария – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Мюнехнцы и "красные дьяволы" сразятся в центральном поединке второго игрового дня группового раунда ЛЧ.

В среду, 20 сентября, "Бавария" будет принимать "Манчестер Юнайтед" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится в Мюнхене на "Альянце Арене". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В другом матче стартового тура группы А встретятся "Галатасарай" и "Копенгаген". Это противостояние начнется в тот же день, но в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Бавария – Манчестер Юнайтед

На территории Украины поединок между "Баварией" и "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Бавария – Манчестер Юнайтед

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры называют чемпиона Германии. На победу мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 1,54. Ничья – 4,80. Выигрыш "манкунианцев" – 5,90.

"Бавария" (10 очков) после четырех туров Бундеслиги занимает второе место, уступая "Байеру" только по дополнительным показателям. В своем последнем матче команда Томаса Тухеля сыграла с леверкузенцами вничью (2:2).

"Манчестер Юнайтед" по итогам пятого тура английской Премьер-лиги размещается только на 13-й позиции, имея в своем активе 6 очков. В прошлом поединке коллектив Эрика тен Хага проиграл "Брайтону" (1:3).

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