"Бавария" на последних минутах вырвала волевую победу в центральном матче тура Бундеслиги (видео)

"Бавария" на выезде одержала победу над "Боруссией" Менхенгладбах в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги – 1:2 .

Хозяева поля повели в счете на 30-й минуте – отличился Ко Итакура.

Однако во втором тайме команда Томаса Тухеля смогла перевернуть ход встречи. На 58-й минуте счет сравнял Лерой Сане, а за три минуты до завершения основного времени матча победный гол забил Матис Тель.

Обзор матча

После этой победы "Бавария" (9 очков) занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая "Байеру" из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов. "Боруссия" Менхенгладбах с одним баллом находится на 15-й позиции.

В следующем туре "Бавария" 15 сентября примет "Байер", а "Боруссия" Менхенгладбах 17 сентября на выезде будет играть с "Дармштадтом".

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