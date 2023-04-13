"Бавария" наказала своего звездного футболиста, ударившего одноклубника в лицо

Садио Мане разбил губу Лерою Сане после игры с "Манчестер Сити".

"Бавария" вынесла наказание нападающему Садио Мане, который в раздевалке ударил по лицу другого игрока мюнхенского клуба Лероя Сане после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Пресс-служба чемпиона Германия сообщила, что за свое поведение сенегалец исключен из заявки команды на следующий матч Бундеслиги против "Хоффенхайма", который состоится 15 апреля.

Также 31-летний футболист должен будет заплатить штраф.

Отмечается, что сенегальский вингер останется игроком "Баварии". Конфликт между ним и Сане исчерпан после того, как Садио извинился за удар в лицо.

Напомним, "Манчестер Сити" на своем поле разбил "Баварию" со счетом 3:0. Ответный матч состоится в среду, 19 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Победитель пары "Манчестер Сити" – "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сразится с сильнейшим в противостоянии между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси". В первом матче "Королевский клуб" на "Сантьяго Бернабеу" победил "пенсионеров" со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Баварии" Томас Тухель странно отреагировал на разгромное поражение от "Манчестер Сити".

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