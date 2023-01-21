"Бавария" не осилила "РБ Лейпциг" в первом матче Бундеслиги в 2023 году (видео)

Команда Юлиана Нагельсмана не удержала победу во втором тайме.

"Бавария" на выезде разошлась ничьей с "Лейпцигом" в стартовом матче 16-го тура немецкой Бундеслиги – 1:1.

Это был первый поединок чемпионата Германии после перерыва, связанного с проведением чемпионата мира-2022 в Катаре.

Автором первого забитого мяча в 2023 году стал форвард мюнхенцев Максим Чупо-Мотинг, который на 37-й минуте отличился после передачи Сержа Гнабри.

Стоит отметить, что "Бавария" могла открыть счет и раньше, однако на 31-й минуте арбитр отменил гол Леона Горецки из-за офсайда после просмотра видеоповтора (VAR).

Впрочем, во второй половине встречи "быки" смогли отыграться. На 52-й минуте точный удар в свой актив занес Марсель Хальстенберг – ассистировал ему Доминик Собослай. Больше голов команды не забивали, поэтому в итоге разошлись мировой.

Обзор матча

"Бавария" набрала 35 очков и остается лидером Бундеслиги. "РБ Лейпциг" занимает третье место с 29 баллами в своем активе.

В следующем туре команда Юлиана Нагельсмана 24 января примет "Кельн", а подопечные Марко Розе в этот же день на выезде сыграют против "Шальке".

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