"Бавария" неожиданно не смогла выиграть битву лидеров, второй раз подряд потеряв очки в Бундеслиге

Мюнхенская "Бавария" на выезде встречалась с "Унионом" в 5-м туре немецкой Бундеслиги.

Поединок на стадионе "Альте Форстерей" в Берлине завершился вничью со счётом 1:1 .

Интересно, что к этому противостоянию обе команды подходили с одинаковым количеством очков - по 10, перед началом тура лидируя в турнирной таблице чемпионата Германии.

В первом тайме берлинцы и мюнхенцы быстро обменялись голами. На 12-й минуте нападающий Шералдо Беккер вывел хозяев поля вперед. "Бавария" уже через три минуты ответила точным ударом Йозуа Киммиха.

Несмотря на существенное преимущество по статистическим показателям, команда Юлиана Нагельсмана так и не сумела хотя бы еще раз забить в этом матче и должна была довольствоваться ничьей.

Для мюнхенского клуба это вторая потеря очков подряд. В прошлом туре "Рекордмастер" дома не сумел обыграть "Боруссию" Менхенгладбах (1:1).

Теперь в активе "Баварии" и "Униона" по 11 очков. В связи с результатами других поединков 5-го тура Бундеслиги они опустились на третье и четвертое места соответственно.

В шестом туре чемпионата Германии мюнхенцы 10 сентября примут "Штутгарт", а берлинский клуб 11 сентября на выезде сыграет против "Кельна".

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