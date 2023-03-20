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"Бавария" неожиданно проиграла центральный матч тура и упустила шанс возглавить Бундеслигу (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Бавария" неожиданно проиграла центральный матч тура и упустила шанс возглавить Бундеслигу (видео)

Фото: Associated Press

Мюнхенцы дважды пропустили с пенальти.

"Бавария" на выезде уступила "Байеру" в центральном матче 25-го тура немецкой Бундеслиги – 2:1.

Первый тайм выиграли гости – на 22-й минуте Йозуа Киммих отличился после передачи Леона Горецки.

Однако после перерыва леверкузенцам удалось перевернуть ход встречи. Арбитр дважды назначил в ворота мюнхенского клуба пенальти – оба раза одиннадцатиметровый успешно исполнил Эсекьель Паласиос.

Обзор матча

"Бавария" (52 очка) осталась на втором месте в Бундеслиге, не воспользовавшись возможностью вернуть себе лидерство. Днем ранее турнирную таблицу возглавила дортмундская "Боруссия" (53 балла) после сокрушительной победы над "Кельном" (6:1).

В следующем туре команда Юлиана Нагельсмана 1 апреля примет "Боруссию" Дортмунд. В тот же день "Байер" на выезде сыграет против "Шальке".

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Дата публикации
Просмотры
329
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