"Бавария" неожиданно проиграла центральный матч тура и упустила шанс возглавить Бундеслигу (видео)

Мюнхенцы дважды пропустили с пенальти.
"Бавария" на выезде уступила "Байеру" в центральном матче 25-го тура немецкой Бундеслиги – 2:1.
Первый тайм выиграли гости – на 22-й минуте Йозуа Киммих отличился после передачи Леона Горецки.
Однако после перерыва леверкузенцам удалось перевернуть ход встречи. Арбитр дважды назначил в ворота мюнхенского клуба пенальти – оба раза одиннадцатиметровый успешно исполнил Эсекьель Паласиос.
Обзор матча
"Бавария" (52 очка) осталась на втором месте в Бундеслиге, не воспользовавшись возможностью вернуть себе лидерство. Днем ранее турнирную таблицу возглавила дортмундская "Боруссия" (53 балла) после сокрушительной победы над "Кельном" (6:1).
В следующем туре команда Юлиана Нагельсмана 1 апреля примет "Боруссию" Дортмунд. В тот же день "Байер" на выезде сыграет против "Шальке".
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