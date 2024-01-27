"Бавария" непростой победой вплотную приблизилась к "Байеру" в чемпионской гонке Бундеслиги

Успех в матче с "Аугсбургом" позволил мюнхенцам подобраться к лидеру на расстояние одного очка.

"Бавария" на выезде одолела "Аугсбург" в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок в городе Аугсбург завершился со счетом 2:3 .

На 12-й минуте встречи хозяева вышли вперед, но гол Элвиса Реджбечая был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда.

До перерыва подопечные Томаса Тухеля обеспечили себе гандикап в два мяча. Сначала на 23-й минуте забил 19-летний Александр Павлович, а в компенсированное время Альфонсо Дэвис укрепил преимущество мюнхенского клуба.

На старте второго тайма "Аугсбург" сократил отставание – на 52-й минуте точный удар нанес Эрмедин Демирович.

Однако уже через шесть минут "Бавария" забила в третий раз – Гарри Кейн отметился своим 23-м голом в этом сезоне Бундеслиги. Также в активе англичанина 5 ассистов. Он возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Германии и является лучшим по системе "гол плюс пас".

На 88-й минуте "Аугсбург" получил шанс вернуть интригу в поединок, но Свен Михель не реализовал пенальти.

В конце встречи хозяевам таки удалось забить во второй раз в ворота "Рекордмастера" – на 90+4-й минуте Демирович с пенальти оформил дубль, но избежать поражения они уже не смогли.

Благодаря победе "Бавария" (47 очков) вплотную приблизилась к лидеру чемпионата – "Байеру" (48 баллов), который имеет матч в запасе. "Аугсбург" (21 пункт) занимает 12-е место.

В следующем туре "Бавария" 3 февраля примет "Боруссию" Менхенгладбах. В тот же день "Аугсбург" на выезде сыграет против "Бохума".

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