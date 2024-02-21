"Бавария" объявила, что распрощается с главным тренером после завершения сезона

Томас Тухель покинет пост главного тренера "Баварии" после завершения сезона-2023/24.

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Контракт немецкого специалиста был рассчитан до июня 2025 года.

Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года, заменив Юлиана Нагельсманна. В прошлой кампании под его руководством мюнхенцы выиграли Бундеслигу.

В этом сезоне "Бавария" проиграла матч за Суперкубок Германии, вылетела из национального Кубка и сейчас занимает второе место в Бундеслиге, отставая от лидера "Байера" на 8 очков.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" на выезде потерпела поражение от "Лацио" (0:1). Ответный поединок состоится 5 марта в Мюнхене.

Напомним, в последнем матче "Бавария" на выезде потерпела сенсационное поражение от "Бохума" (2:3) в чемпионате Германии.

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