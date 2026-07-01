"Бавария" объявила о подписании звезды ЧМ-2026: сумма трансфера

Исмаэль Сайбари / © Associated Press

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Мюнхенская "Бавария" объявила о подписании атакующего полузащитника ПСВ Исмаэля Сайбари.

Об этом сообщается на официальном сайте "Рекордмастера".

Отмечается, что контракт 25-летнего марокканца с немецким грандом рассчитан до лета 2031 года.

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По информации СМИ, "Бавария" заплатила нидерландскому клубу 55 миллионов евро. Продажа Сайбари стала рекордным трансфером в истории ПСВ.

В прошлом сезоне Сайбари провел 37 матчей за ПСВ во всех турнирах, отличившись 19 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Сейчас Сайбари в составе сборной Марокко выступает на чемпионате мира-2026, где в четырех матчах турнира забил три гола.

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