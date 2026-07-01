ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

"Бавария" объявила о подписании звезды ЧМ-2026: сумма трансфера

Исмаэль Сайбари перешел из ПСВ в "Баварию".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Исмаэль Сайбари

Исмаэль Сайбари / © Associated Press

Мюнхенская "Бавария" объявила о подписании атакующего полузащитника ПСВ Исмаэля Сайбари.

Об этом сообщается на официальном сайте "Рекордмастера".

Отмечается, что контракт 25-летнего марокканца с немецким грандом рассчитан до лета 2031 года.

По информации СМИ, "Бавария" заплатила нидерландскому клубу 55 миллионов евро. Продажа Сайбари стала рекордным трансфером в истории ПСВ.

В прошлом сезоне Сайбари провел 37 матчей за ПСВ во всех турнирах, отличившись 19 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Сейчас Сайбари в составе сборной Марокко выступает на чемпионате мира-2026, где в четырех матчах турнира забил три гола.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie