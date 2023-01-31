"Бавария" объявила о трансфере звезды "Манчестер Сити" и сборной Португалии

Мюнхенская "Бавария" объявила о переходе португальского защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

Немецкий клуб арендовал 28-летнего флангового защитника до конца сезона-2022/23. Также в сделке предусмотрена опция выкупа игрока за 70 миллионов евро.

За мюнхенцев Канселу будет выступать под 22-м номером.

"Это отличный клуб, один из лучших в мире. Возможность сыграть с этими выдающимися игроками в одной команде – невероятная мотивация для меня. Я знаю, что "Бавария" живет ради трофеев и берет их каждый год. Мною также двигает жажда успеха. Ради "Баварии" сделаю все, что в моих силах", – приводит слова Канселу пресс-служба мюнхенского клуба.

По информации СМИ, главной причиной ухода Канселу из "Манчестер Сити" является его конфликт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Последней каплей для португальца якобы стала ссора с испанским наставником из-за того, что тот не поставил его в стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка Англии с "Арсеналом".

Канселу перешел в "Манчестер Сити" в 2019 году из "Ювентуса" за 65 миллионов евро. Вместе с "горожанами" он дважды стал чемпионом АПЛ и один раз выиграл Кубок английской лиги.

В текущем сезоне Жоау провел 26 матчей за "Сити" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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