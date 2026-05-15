"Бавария" объявила, останется ли 40-летний Нойер в команде на следующий сезон

Легендарный вратарь Мануэль Нойер подписал новый контракт с мюнхенским клубом.

Мануэль Нойер

Мануэль Нойер / © Associated Press

"Бавария" продлила контракт с немецким голкипером Мануэлем Нойером.

Об этом сообщил официальный сайт мюнхенского клуба.

Новое соглашение 40-летнего вратаря с "Рекордмастером" рассчитано на один сезон — до 30 июня 2027 года.

На такой же срок мюнхенцы продлили контракт с другим голкипером-ветераном команды 37-летним Свеном Ульрайхом.

Нойер выступает за "Баварию" с июля 2011 года после перехода из "Шальке". Всего на его счету 597 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, в 269 из которых он отыграл "на ноль".

С "Баварией" легендарный немецкий вратарь стал 13-кратным чемпионом Бундеслиги, 5 раз завоевал Кубок и 8 раз Суперкубок Германии, по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее мы рассказывали, что украинский полузащитник Руслан Малиновский покидает чемпионат Италии.

