- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
"Бавария" объявила, останется ли 40-летний Нойер в команде на следующий сезон
Легендарный вратарь Мануэль Нойер подписал новый контракт с мюнхенским клубом.
"Бавария" продлила контракт с немецким голкипером Мануэлем Нойером.
Об этом сообщил официальный сайт мюнхенского клуба.
Новое соглашение 40-летнего вратаря с "Рекордмастером" рассчитано на один сезон — до 30 июня 2027 года.
На такой же срок мюнхенцы продлили контракт с другим голкипером-ветераном команды 37-летним Свеном Ульрайхом.
Нойер выступает за "Баварию" с июля 2011 года после перехода из "Шальке". Всего на его счету 597 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, в 269 из которых он отыграл "на ноль".
С "Баварией" легендарный немецкий вратарь стал 13-кратным чемпионом Бундеслиги, 5 раз завоевал Кубок и 8 раз Суперкубок Германии, по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Ранее мы рассказывали, что украинский полузащитник Руслан Малиновский покидает чемпионат Италии.