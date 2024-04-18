"Бавария" обыграла "Арсенал" без Зинченко и вышла в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

За путевку в финал мюнхенский клуб сразится с мадридским "Реалом".

"Бавария" победила "Арсенал" украинца Александра Зинченко в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 1:0 .

Автором единственного забитого мяча в этой встрече стал Йозуа Киммих, который на 63-й минуте ударом головой расстрелял ворота "канониров" после подачи Рафаэля Геррейро с левого фланга.

Зинченко попал в заявку "пушкарей", но весь поединок провел на скамейке для запасных.

В первом матче "Арсенал" с Зинченко избежал поражения от "Баварии" – игра в Лондоне завершилась со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч команда Томаса Тухеля победила 3:2 и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов.

Обзор матча "Бавария" – "Арсенал"

За путевку в финал "Бавария" сыграет против мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина, который в 1/4 финала выбил из турнира действующего обладателя трофея, "Манчестер Сити".

Другую пару полуфиналистов самого престижного еврокубка составят ПСЖ и дортмундская "Боруссия".

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