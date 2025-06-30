"Бавария" обыграла "Фламенго" и вышла в четвертьфинал Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

"Бавария" / © Associated Press

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Немецкая "Бавария" победила бразильский "Фламенго" в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс завершился со счетом 2:4 .

Мюнхенцы открыли счет уже на 6-й минуте встречи, когда автоголом отличился защитник соперника Эрик Пульгар. Спустя еще три минуты преимущество европейского клуба укрепил Гарри Кейн.

На 33-й минуте Жерсон отквитал один мяч для "Фламенго", но на 41-й минуте Леон Горецка забил третий гол в ворота бразильской команды.

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На старте второго тайма "Фламенго" снова сократил отставание в счете до минимума – на 55-й минуте пенальти реализовал Жоржинью.

Однако подопечные Венсана Компани не позволили сопернику отыграться, а вместо этого в четвертый раз поразили ворота южноамериканцев – точку в матче своим голом на 73-й минуте поставил Кейн, оформивший дубль.

Обзор матча "Фламенго" – "Бавария"

В четвертьфинале "Бавария" встретится с французским ПСЖ, который в 1/8 финала разгромил американский "Интер" Майами (4:0).

Ранее сообщалось, что определены все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 и полная сетка плей-офф.

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Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.