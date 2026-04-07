"Бавария" обыграла "Реал" с Луниным в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Ответный поединок состоится 15 апреля на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Максим Приходько
"Реал" Мадрид — "Бавария"

"Реал" Мадрид — "Бавария" / © Associated Press

Мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла мадридский "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:2.

Немецкий клуб открыл счет в конце первого тайма — на 41-й минуте Луис Диас забил гол с передачи Сержа Гнабри.

Сразу после перерыва подопечные Венсана Компани удвоили свое преимущество в счете. На 21-й секунде второго тайма Гарри Кейн точно пробил под правую штангу. Ассистировал ему Майкл Олисе.

На 74-й минуте "сливочные" сократили отставание в счете — Килиан Мбаппе на дальней штанге замкнул прострел, который с правого фланга выполнил Трент Александер-Арнольд.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, совершив пять сейвов.

Обзор матча "Реал" Мадрид — "Бавария"

Ответный матч между "Баварией" и "Реалом" состоится в среду, 15 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары "Реал" Мадрид — "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния ПСЖ (Франция) — "Ливерпуль" (Англия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

