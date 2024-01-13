"Бавария" одержала разгромную победу в Бундеслиге – Кейн повторил рекорд Левандовского (видео)

Мюнхенцы до минимума сократили отставание от идущего на первом месте "Байера".

"Бавария" дома разгромила "Хоффенхайм" в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 3:0 .

Перед началом встречи футболисты обеих команд, тренеры и болельщики почтили память легендарного немецкого футболиста, двукратного обладателя "Золотого мяча" (1972, 1976), чемпиона Европы-1972 и чемпиона мира-1974 Франца Бекенбауэра, который умер 7 января 2024-го в возрасте 78 лет.

Чествование памяти Франца Бекенбауэра / Фото: Associated Press

Чествование памяти Франца Бекенбауэра / Фото: Associated Press

На 18-й минуте матча мюнхенский клуб вывел вперед Джамал Мусиала, забив после передачи Лероя Сане.

Во втором тайме подопечные Томаса Тухеля развили свое преимущество. На 70-й минуте Мусиала оформил дубль – второй ассист занес в свой актив Сане.

На 74-й минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил полузащитник Гриша Премель.

На последней минуте основного времени "Бавария" воспользовалась численным большинством и сделала счет разгромным – Гарри Кейн отличился забитым мячом с передачи Леона Горецки.

Отметим, что этот гол стал для Кейна уже 22-м в этом сезоне Бундеслиги. Англичанин повторил рекорд бывшего форварда "Баварии" Роберта Левандовского, который в первом круге чемпионата Германии сезона-2020/21 также забил 22 мяча.

Обзор матча "Бавария" – "Хоффенхайм"

После этой победы "Бавария" (41 очко) продолжает занимать второе место в Бундеслиге. Мюнхенцы сократили отставание от лидирующего "Байера" всего до одного балла. "Хоффенхайм" (24 пункта) располагается на седьмой позиции.

В следующем туре "Бавария" 21 января примет "Вердер", а "Хоффенхайм" днем ранее на выезде встретится с "Фрайбургом".

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