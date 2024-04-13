"Бавария" одолела аутсайдера Бундеслиги и отсрочила историческое чемпионство "Байера" (видео)

Подопечным Хаби Алонсо достаточно 14 апреля выиграть у "Вердера", чтобы стать чемпионами.

"Бавария" обыграла "Кельн" в домашнем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 2:0 .

Первый гол в этой встрече подопечные Томаса Тухеля забили после перерыва. На 65-й минуте Рафаэль Геррейро нанес точный удар после передачи Йозуа Киммиха.

В конце игры мюнхенцы сняли вопрос о победителе – на 90+3-й минуте отличился Томас Мюллер.

Обзор матча "Бавария" – "Кельн"

Будет добавлен в скором времени.

Эта победа позволила "Баварии" (63 очка) сохранить математические шансы на чемпионский титул. Мюнхенский гранд идет на втором месте и сократил отставание от лидера "Байера" до 13 баллов.

Однако леверкузенцы имеют матч в запасе и уже в воскресенье, 14 апреля, досрочно завоюют первое в клубной истории "золото" чемпионата Германии, если дома обыграют "Вердер".

В свою очередь, "Кельн" (22 балла) находится в зоне вылета на предпоследней, 17-й позиции Бундеслиги.

В следующем туре "Бавария" 20 апреля на выезде сыграет с "Унионом". В тот же день "Кельн" примет "Дармштадт".

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