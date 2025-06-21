- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 2 мин
"Бавария" одолела "Бока Хуниорс" и вышла в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 (видео)
Гол и ассист Гарри Кейна принесли немецкому гранду победу над аргентинской командой.
"Бавария" одержала победу над "Бока Хуниорс" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Хард Рок" в Майами-Гарденс завершился со счетом 2:1.
Мюнхенцы могли открывать счет уже на 8-й минуте встречи, но гол Майкла Олисе после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за нарушения правил.
Но на 18-й минуте подопечные Венсана Компани все же вышли вперед – результативный удар нанес Гарри Кейн.
Во втором тайме аргентинский клуб сумел отыграться – на 66-й минуте отличился Мигель Мерентьель.
Впрочем, последнее слово в этом поединке было за чемпионом Германии – на 84-й минуте Олисе забил победный гол с передачи Кейна.
Обзор матча "Бавария" – "Бока Хуниорс"
В другом матче 2-го тура группы C португальская "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина разнесла новозеландский "Окленд Сити" (6:0).
В первом туре "Бавария" уничтожила "Окленд Сити" (10:0), а "Бока Хуниорс" и "Бенфика" сыграли вничью (2:2).
Таким образом, перед последним туром "Бавария" (6 очков) возглавляет группу C и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. На вторую путевку в 1/8 финала продолжают претендовать "Бенфика" (4 балла) и "Бока Хуниорс" (1 пункт). "Окленд Сити" без набранных очков потерял шансы на плей-офф.
В заключительном туре 24 июня "Бавария" встретится с "Бенфикой", а в параллельном матче "Бока Хуниорс" будет противостоять "Окленд Сити".
На нашем сайте доступно полное расписание и результаты всех матчей Клубного чемпионата мира-2025.
Также вы можете просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые обновляются после сыгранных поединков.