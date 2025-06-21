"Бавария" одолела "Бока Хуниорс" и вышла в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

"Бавария" – "Бока Хуниорс" / © Associated Press

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"Бавария" одержала победу над "Бока Хуниорс" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Хард Рок" в Майами-Гарденс завершился со счетом 2:1 .

Мюнхенцы могли открывать счет уже на 8-й минуте встречи, но гол Майкла Олисе после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за нарушения правил.

Но на 18-й минуте подопечные Венсана Компани все же вышли вперед – результативный удар нанес Гарри Кейн.

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Во втором тайме аргентинский клуб сумел отыграться – на 66-й минуте отличился Мигель Мерентьель.

Впрочем, последнее слово в этом поединке было за чемпионом Германии – на 84-й минуте Олисе забил победный гол с передачи Кейна.

Обзор матча "Бавария" – "Бока Хуниорс"

В другом матче 2-го тура группы C португальская "Бенфика" украинского вратаря Анатолия Трубина разнесла новозеландский "Окленд Сити" (6:0).

В первом туре "Бавария" уничтожила "Окленд Сити" (10:0), а "Бока Хуниорс" и "Бенфика" сыграли вничью (2:2).

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Таким образом, перед последним туром "Бавария" (6 очков) возглавляет группу C и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. На вторую путевку в 1/8 финала продолжают претендовать "Бенфика" (4 балла) и "Бока Хуниорс" (1 пункт). "Окленд Сити" без набранных очков потерял шансы на плей-офф.

В заключительном туре 24 июня "Бавария" встретится с "Бенфикой", а в параллельном матче "Бока Хуниорс" будет противостоять "Окленд Сити".

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