"Бавария" одолела середняка Бундеслиги и закрепилась на первом месте (видео)

"Бавария" на выезде обыграла "Вердер" в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги – 1:2 .

Первый тайм прошел без голов. А вот после перерыва мюнхенцы дважды поразили ворота соперника. Сначала на 62-й минуте счет открыл Серж Гнабри. А спустя десять минут преимущество "Рекордмастера" удвоил Лерой Сане.

В конце встречи хозяева отквитали один мяч усилиями Никласа Шмидта, однако это не спасло их от поражения.

Обзор матча

"Бавария" (65 очков) продолжает лидировать в Бундеслиге. Мюнхенцы опережают ближайшего преследователя – дортмундскую "Боруссию" на четыре балла. В то же время "шмели" сыграли на один матч меньше и 7 мая примут "Вольфсбург".

"Вердер" идет на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 35 очков.

В следующем туре "Бавария" 13 мая примет "Шальке". Бременцы днем позже в гостях сыграют против "Лейпцига".

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