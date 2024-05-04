"Бавария" перед битвой с "Реалом" за финал Лиги чемпионов проиграла "Штутгарту" в Бундеслиге (видео)

Мюнхенцы подпустили к себе "швабов" в борьбе за "серебро" чемпионата Германии.

"Бавария" на выезде потерпела поражение от "Штутгарта" в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу "швабов".

Хозяева вышли вперед на 29-й минуте – отличился Леонидас Стергиу. Мюнхенцы сравняли счет на 37-й минуте – пенальти реализовал Гарри Кейн, забив свой 36-й мяч в этом сезоне Бундеслиги. Также в активе 30-летнего англичанина 8 ассистов.

Кейн возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Германии. Его ближайшим преследователем является форвард "Штутгарта" Серу Гирасси, который забил 25 голов.

Под занавес второго тайма "Штутгарт" еще дважды поразил ворота команды Томаса Тухея и таким образом вырвал победу. На 83-й минуте забил Чон У Йон, а окончательный счет игры на 90+3-й минуте установил Силас.

Обзор матча "Штутгарт" – "Бавария"

После этого поражения "Бавария" (69 очков) сохранила второе место в Бундеслиге. "Штутгарт" (67 баллов) находится на третьей позиции и приблизился к мюнхенцам в борьбе за "серебро" чемпионата Германии.

В следующем туре немецкого чемпионата "Бавария" 12 мая примет "Вольфсбург", а "Штутгарт" 10 мая на выезде сыграет против "Аугсбурга".

Добавим, что уже в среду, 8 мая, "Бавария" в Мадриде сразится с "Реалом" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами завершилась боевой ничьей (2:2).

Напомним, в этом сезоне чемпионом Германии впервые в истории стал леверкузенский "Байер". Команда Хаби Алонсо обеспечила себе чемпионский титул за пять туров до конца Бундеслиги.

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