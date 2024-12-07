"Бавария" перед дуэлью с "Шахтером" в Лиге чемпионов выиграла результативный матч Бундеслиги (видео)

Мюнхенцы укрепили свое лидерство в чемпионате Германии.

"Бавария" дома обыграла "Хайденхайм" в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 4:2 .

На 18-й минуте встречи хозяева открыли счет – отметился Дайот Упамекано.

На старте второго тайма гости отыгрались – на 50-й минуте точный удар нанес Матиас Гонзак. Но уже через шесть минут мюнхенцы снова были впереди благодаря голу Джамала Мусиалы.

На 84-й минуте подопечные Венсана Компани увеличили свое преимущество усилиями Леона Горецки. Однако всего через минуту Никлас Дорш забил за "Хайденхайм", вернув интригу в поединок.

И все же "Бавария" окончательно дожала соперника в компенсированное время, когда на 90+1-й минуте забил Мусиала, таким образом оформив дубль.

Обзор матча "Бавария" – "Хайденхайм"

"Бавария" (33 очка) продолжает лидировать в Бундеслиге и опережает ближайшего преследователя "Айнтрахт" на 6 баллов. "Хайденхайм" (10 пунктов) идет на 16-й позиции.

В следующем туре Бундеслиги мюнхенская команда 14 декабря на выезде встретится с "Майнцом", а "Хайденхайм" днем позже примет "Штутгарт".

Перед этим оба клуба проведут еврокубковые матчи: "Бавария" 10 декабря в Гельзенкирхене сыграет номинально выездной поединок Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", а "Хайденхайм" 12 декабря в гостях сразится с турецким "Истанбул Башакшехиром".

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