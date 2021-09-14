"Бавария" поиздевалась над "Барселоной" на "Камп Ноу" в матче Лиги чемпионов

"Бавария" поиздевалась над "Барселоной" на "Камп Ноу" в матче Лиги чемпионов

"Сине-гранатовые" за 90 минут игры ни разу не пробили в створ ворот немецкого чемпиона.

"Барселона" проиграла мюнхенской "Баварии" в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 0:3.

Каталонцы провели откровенно слабый поединок. Первый мяч они пропустили на 33-й минуте. Томас Мюллер пробил из-за штрафной площади, попал в Эрика Гарсию, от которого мяч залетел в ворота. Марк-Андре тер Штеген среагировать на рикошет не смог.

На 56-й минуте Роберт Левандовски забил второй мяч, сыграв на добивании после того, как Джамаль Мусиала пробил в штангу ворот хозяев.

В самом конце поединка "Бавария" оформила разгром. Дубль сделал Левандовски, который просто поиздевался над обороной "сине-гранатовых".

Хозяева же за 90 минут игры ни разу так и не пробили в створ ворот Мануэля Нойера, для которого поединок на "Камп Ноу" получился прогулочным.

В другом матче стартового тура группы E киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" сыграло вничью с лиссабонской "Бенфикой".

с лиссабонской "Бенфикой". Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Бавария" - "Динамо", "Бенфика" - "Барселона".

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