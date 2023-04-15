"Бавария" после фиаско в Лиге чемпионов сенсационно потеряла очки в матче Бундеслиги

Мюнхенцы не справились с "Хоффенхаймом".

"Бавария" на собственном поле сыграла вничью с "Хоффенхаймом" в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги – 1:1 .

В первом тайме мюнхенцы вышли вперед усилиями Бенжамена Павара, который отличился на 17-й минуте встречи после передачи Кингсли Комана.

Однако после перерыва команда Томаса Тухеля пропустила и упустила победу. На 71-й минуте ничью гостям принес гол Андрея Крамарича.

Мюнхенский клуб не смог выиграть второй матч подряд во всех турнирах. На неделе "Бавария" в гостях разгромно уступила "Манчестер Сити" в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится в среду, 19 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Добавим, что в параллельном матче Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде сыграла вничью со "Штутгартом" – 3:3 .

Таким образом "Бавария" (59 очков) осталась лидером чемпионата Германии. Мюнхенцы опережают "шмелей" на два балла.

В следующем туре "Бавария" 22 апреля на выезде сыграет против "Майнца", а дортмундцы в тот же день будут принимать "Айнтрахт".

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