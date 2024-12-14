"Бавария" после разгрома "Шахтера" сенсационно потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги (видео)

"Бавария" сенсационно проиграла "Майнцу" в гостевом матче 14-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок в городе Майнц завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Дубль в этой встрече оформил южнокорейский полузащитник Ли Дже Сон, отличившись голами на 41-й и 60-й минутах. Оба раза ему ассистировал Армандо Зиб.

На 87-й минуте подопечные Венсана Компани сократили отставание в счете – забил Лерой Сане, однако спастись от поражения мюнхенцы уже не сумели.

Обзор матча "Майнц" – "Бавария"

Для "Баварии" это первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Мюнхенский клуб продолжает лидировать в Бундеслиге, имея в своем активе 33 очка. Отрыв подопечных Компани от ближайшего преследователя "Байера" теперь составляет 4 балла.

"Майнц" благодаря победе над гегемоном немецкого первенства с 22 пунктами поднялся на шестую позицию в турнирной таблице.

"Бавария" в следующем туре Бундеслиги 20 декабря примет "РБ Лейпциг", а "Майнц" днем позже на выезде сразится с "Айнтрахтом".

Напомним, посреди этой недели "Бавария" одержала разгромную победу над донецким "Шахтером" (5:1) в матче 6-го тура основного раунда Лиги чемпонов.

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