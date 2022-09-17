Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Бавария" потерпела первое поражение в Бундеслиге, "Боруссия" минимально победила в дерби

Дата публикации
Просмотры
260
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Бавария" потерпела первое поражение в Бундеслиге, "Боруссия" минимально победила в дерби

twitter.com/fcbayern

В субботу, 17 сентября, в рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23 "Бавария" на выезде встречалась с "Аугсбургом", а дортмундская "Боруссия" провела дерби из "Шальке".

"Бавария" сенсационно уступила "Аугсбургу" в выездном матче Бундеслиги. Поединок завершился со счетом 1:0.

Единственный гол противостояния забил на 59-й минуте Мергим Бериши. Гости пытались навязать сопернику борьбу, но безуспешно.

В другом матче игрового дня "Боруссия" Дортмунд провела первое в сезоне дерби против "Шальке". Матч завершился минимальной победой "шмелей" — 1:0.

Победу дормундскому клубу принес гол Юссуфа Мукоко в конце матча.

  • После поражения "Бавария" опустилась на 4 место турнирной таблицы с 12 очками, а "Боруссия" возглавила с 14 очками возглавила ее. "Аугсбург" – 11 место (9 очков), а "Шальке" – 14 (6 баллов).
  • В следующем туре "Бавария" сыграет с "Байером", "Боруссия" — с "Кельном", а "Аугсбург" и "Шальке" определят сильнейшего между собой.

Читайте также:

Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Германии по футболу

"Манчестер Сити" разбил "волков" и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Дебютный гол Роналду: "Манчестер Юнайтед" победил бывшую команду Вернидуба в Лиге Европы

Похожие темы:

Следующая публикация