"Бавария" потерпела первое поражение в Бундеслиге, "Боруссия" минимально победила в дерби

В субботу, 17 сентября, в рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/23 "Бавария" на выезде встречалась с "Аугсбургом", а дортмундская "Боруссия" провела дерби из "Шальке".
"Бавария" сенсационно уступила "Аугсбургу" в выездном матче Бундеслиги. Поединок завершился со счетом 1:0.
Единственный гол противостояния забил на 59-й минуте Мергим Бериши. Гости пытались навязать сопернику борьбу, но безуспешно.
В другом матче игрового дня "Боруссия" Дортмунд провела первое в сезоне дерби против "Шальке". Матч завершился минимальной победой "шмелей" — 1:0.
Победу дормундскому клубу принес гол Юссуфа Мукоко в конце матча.
- После поражения "Бавария" опустилась на 4 место турнирной таблицы с 12 очками, а "Боруссия" возглавила с 14 очками возглавила ее. "Аугсбург" – 11 место (9 очков), а "Шальке" – 14 (6 баллов).
- В следующем туре "Бавария" сыграет с "Байером", "Боруссия" — с "Кельном", а "Аугсбург" и "Шальке" определят сильнейшего между собой.
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