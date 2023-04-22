"Бавария" потерпела сенсационное фиаско в Бундеслиге и рискует потерять лидерство (видео)

Команда Томаса Тухеля может пропустить дортмундскую "Боруссию" на вершину турнирной таблицы.
"Бавария" в выездном матче 29-го тура немецкой Бундеслиги сенсационно проиграла "Майнцу" – 3:1.
Первый тайм остался за мюнхенцами благодаря голу Садио Мане на 29-й минуте. Перед этим сенегальский форвард мог забить еще, но взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора из-за офсайда.
Однако после перерыва хозяева совершили фантастический камбэк – отличились Ажорк (65-я минута), Баррейро (73') и Кариколь (79'), на что подопечные Томаса Тухеля не сумели ответить абсолютно ничем.
Обзор матча
"Бавария" (59 очков) осталась на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы всего на два балла опережают дортмундскую "Боруссию", которая свой матч 29-го тура проведет сегодня против "Айнтрахта".
"Майнц" (45 очков) поднялся на шестую позицию в чемпионате Германии.
В следующем туре "Бавария" 30 апреля примет "Герту". В тот же день "Майнц" в гостях встретится с "Вольфсбургом".
Читайте также:
Красавец-гол со штрафного спас "Динамо" от поражения против "Шахтера" в УПЛ
"Арсенал" с Зинченко споткнулся в игре с аутсайдером АПЛ — "канониры" совершили мегакамбэк (видео)
Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 31-го тура Чемпионата Италии по футболу