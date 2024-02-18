"Бавария" потерпела сенсационное поражение и еще сильнее отстала от "Байера" в Бундеслиге (видео)

Мюнхенский гранд проиграл третий матч подряд во всех турнирах.

"Бавария" на выезде уступила "Бохуму" в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Мюнхенский клуб вышел вперед на 14-й минуте усилиями Джамала Мусиалы.

Однако еще в первом тайме "Бохум" не только отыгрался, но повел в счете. Сначала на 38-й минуте забил Такума Асано, а перед самым перерывом отличился Кевен Шлоттербек.

Во втором тайме подопечные Томаса Тухеля пытались избежать поражения, но на 77-й минуте остались в меньшинстве – Дайот Упамекано получил вторую желтую карточку за фол в собственной штрафной. Пенальти реализовал Кевин Штегер, увеличив преимущество хозяев.

На 87-й минуте Гарри Кейн забил свой уже 25-й гол в этом сезоне чемпионата Германии – англичанин является лучшим бомбардиром Бундеслиги. Однако спасти хотя бы ничью мюнхенцы так и не сумели.

Обзор матча "Бохум" – "Бавария"

Следовательно, "Бавария" проиграла третий матч подряд во всех турнирах. До этого подопечные Тухеля уступили "Байеру" (0:3) в Бундеслиге и потерпели поражение от "Лацио" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После этого поражения "Бавария" (50 очков) идет на втором месте в Бундеслиге, а отставание мюнхенцев от лидера "Байера" составляет уже 8 баллов. "Бохум" (25 пунктов) поднялся на 11-ю позицию.

В следующем туре "Бавария" 24 февраля примет "РБ Лейпциг". В тот же день "Бохум" на выезде встретится с "Боруссией" Менхенгладбах.

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