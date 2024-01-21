"Бавария" потерпела сенсационное поражение и отпустила "Байер" в отрыв на вершине Бундеслиги (видео)

"Бавария" на собственном поле проиграла "Вердеру" в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 0:1 .

Судьбу встречи решил единственный гол. Его автором на 59-й минуте стал полузащитник бременского клуба Митчелл Вайзер.

Отметим, что за всю игру мюнхенцы нанесли 21 удар против 8 у соперника (в створ ворот – 6:3). По ожидаемым голам (xG) подопечные Томаса Тухеля также превзошли гостей – 1,48 на 0,50.

Обзор матча "Бавария" – "Вердер"

После этого поражения "Бавария" (41 балл) осталась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. Действующий чемпион Германии отстает от лидера "Байера" на 7 очков, но имеет матч в запасе. "Вердер" (20 пунктов) поднялся на 12-ю позицию.

В следующем туре "Бавария" 27 января на выезде сыграет с "Аугсбургом", а перед этим мюнхенцы 24 января дома проведут перенесенный матч 13-го тура против "Униона". Бременцы же 27 января примут "Фрайбург".

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