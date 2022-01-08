"Бавария" повторила невероятный рекорд Бундеслиги, но сенсационно проиграла в первом матче года

"Бавария" повторила невероятный рекорд Бундеслиги, но сенсационно проиграла в первом матче года

Мюнхенцы во второй раз в сезоне уступили "Боруссии" Менхенгладбах.

Мюнхенская "Бавария" неожиданно потерпела поражение от менхенгладбахской "Боруссии" в домашнем матче 18-го тура немецкой Бундеслиги - 1:2 .

Это был первый поединок в элитном дивизионе Германии после зимней паузы. На 18-й минуте Роберт Левандовски вывел хозяев поля вперед. Польский нападающий забил 20-й гол этого сезона Бундеслиги. Он сделал это первым среди топ-5 лиг Европы.

Кроме того, "Бавария" забила в 65-м матче Бундеслиги подряд и повторила рекорд турнира, установленный ею же в период с 2012-го по 2014 год.

Еще в первом тайме гости смогли не только восстановить паритет, но и повести в счете. На 27-й минуте за менхенгладбахцев отличился Флориан Нойхаус, а через четыре минуты Штефан Лайнер забил гол, который в итоге оказался победным.

Стоит отметить, что команда Юлиана Нагельсманна не выиграла ни одного из трех поединков против "Боруссии" Менхенгладбах в нынешнем сезоне. В стартовом туре Бундеслиги команды расписали ничью (1:1), а осенью подопечные Адольфа Хюттера выбили "Рекордмайстра" из Кубка Германии (5:0).

Несмотря на поражение, "Бавария" (43 балла) продолжает уверенно лидировать в таблице Бундеслиги, опережая дортмундскую "Боруссию", которая провела на один матч меньше, на 9 очков. Менхенгладбахцы (22 пункта) поднялись на 11-е место.

В следующем туре Бундеслиги мюнхенская команда на выезде сыграет с "Кельном", а подопечные Хюттера примут леверкузенский "Байер". Матчи пройдут 15 января.

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