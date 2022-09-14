"Бавария" повторила рекордную беспроигрышную серию "Реала" на групповой стадии Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" повторила рекорд Лиги чемпионов по продолжительности беспроигрышной серии на групповом этапе турнира.

После победы над "Барселоной" (2:0) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенцы довели свою беспроигрышную серию на групповой стадии самого престижного еврокубка до 30 поединков.

В последних 30 играх группового раунда ЛЧ баварцы одержали 27 побед и трижды сыграли вничью. Таким образом, "Рекордмастер" повторил рекордную серию без поражений мадридского "Реала", установленную испанским клубом в 2012-2017 годах.

В последний раз "Бавария" проигрывала в группе Лиги чемпионов в сентябре 2017 года. Тогда мюнхенцы уступили французскому ПСЖ со счетом 0:3.

Байерн теперь не удаётся в своих последних 30 частях группы лагерей статей игры:



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Unstoppable. pic.twitter.com/wgModRVRLD — Squawka (@Squawka) September 13, 2022

После двух туров "Бавария" возглавляет свой квартет ЛЧ с 6 очками. У "Барселоны" и "Интера" по 3 балла, а чешская "Виктория" Пльзень с нулем в графе очков находится на дне таблицы.

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 4 октября: "Интер" - "Барселона", "Бавария" - "Виктория" Пльзень.

Ранее сообщалось, что дом звезды "Баварии" ограбили в его день рождения во время матча с "Барселоной".

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